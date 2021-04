Vídeo: após agressões, mulher mata marido com uma facada no MT

Durante a luta corporal, ela conseguiu fugir, enquanto o marido tentou pegar uma faca que estava na pia da cozinha | Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa matar o marido com uma facada fatal no pescoço. Ela contou a polícia que sofria agressões. O caso aconteceu em Sinop, no Mato Grosso.

A mulher contou que o homem estava agressivo durante todo o dia, além de estar bebendo e quebrando itens e garrafas de cerveja. Durante a noite, o homem começou a puxar os cabelos da detida, na frente das crianças, sendo três filhos do casal.

Durante a luta corporal, ela conseguiu fugir, enquanto o marido tentou pegar uma faca que estava na pia da cozinha. No entanto, a mulher pegou o item antes do marido e desferiu o golpe fatal, no pescoço, tentando se defender.

Não era para acertar ele, só era para ele me soltar, para ele parar de me bater. Não era para pegar nele, nenhum momento, porque jamais eu iria tirar a vida dele

A vítima tinha passagens pela polícia. A mulher foi indiciada por homicídio simples e, dependendo da decisão da Justiça, poderá ir a júri popular. A autora da facada responde ao crime em liberdade.

Veja o vídeo:

Leia mais:

MPF denuncia ator argentino Juan Darthés por estupro