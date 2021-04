Mãe de Henry dava remédio de ansiedade para ele dormir

Rosângela pontuou ainda que Henry “chorava o tempo todo” | Foto: Divulgação

Em novo depoimento, a empregada de Monique Medeiros e o vereador Dr. Jairinho, Leila Rosângela de Souza, informou que o casal tomava muitos remédios e que a mãe do menino dava medicação para Henry Borel três vezes por dia, porque ele era muito ansioso e não dormia direito, além de administrar xarope de maracujá.

Durante os esclarecimentos, Leila também confirmou que o político e Henry ficaram trancados por cerca de 10 minutos no quarto no dia 12 de fevereiro. Afirmou ainda que o menino, ao deixar o cômodo, estava mancando e com “cara de apavorado”.

Ao ser ouvida pela polícia pela primeira vez, Leila havia dito que Henry e Jairinho não costumavam ficar sozinhos no mesmo cômodo. No entanto, no novo depoimento, nesta quarta-feira (14), ela acabou voltando atrás sobre os dois terem ficados sozinhos no quarto.

Jairinho e o enteado ficavam sozinhos, porque passava a maior parte do tempo na cozinha. | Foto: Divulgação

Rosângela também afirmou que, tão logo, Jairinho entrou no apartamento no dia 12 de fevereiro, Henry saiu correndo do sofá, pulou em seu colo e o abraçou. Ela garantiu não ter ouvido barulho vindo do quarto quando Jairinho e o enteado estavam sozinhos, porque passava a maior parte do tempo na cozinha.

Rosângela pontuou ainda que Henry “chorava o tempo todo” e vomitava de vez em quando, mas ela não sabe dizer a razão dos vômitos.

Agora, questionada por que não contou tais fatos à polícia, a empregada alegou que não se lembrava dos acontecimentos, mas negou que tenha problemas de memória.

Disse só ter percebido que a porta estava trancada quando foi ao closet guardar roupas. Também confirmou que o menino estava mancando ao deixar o quarto e que a babá perguntou a Henry o que havia ocorrido.

*Com informações do Metrópoles

