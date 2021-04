Vídeo: estudante é morta por mototaxista e enterrada em quintal

De acordo com as investigações, Hamilton atraiu a jovem com promessas de trabalho e faculdade paga | Foto: Reprodução

A estudante de medicina, Gabriela Meirelles, de 20 anos, foi morta por um mototaxista em Araguari, Minas Gerais. O crime brutal aconteceu depois que Gabriela estava com Hamilton de Jesus, de 43 anos, durante uma corrida.

O criminoso matou a jovem com um tiro na nuca e enterrou o corpo no quintal de uma casa. Ferramentas sujas de terra foram encontradas no local. O homem foi morto pela polícia, após troca de tiros.

De acordo com as investigações, Hamilton atraiu a jovem com promessas de trabalho e faculdade paga. Segundo os vizinhos, o mototaxista era calado e misterioso. Hamilton tinha saído da cadeia recentemente por matar a esposa, enterrando o corpo da vítima embaixo da cama. Mudou de cidade para tentar uma vida nova, mas novamente cometeu um novo assassinato.

Gabriela estava indo em direção a casa de uma amiga, ela informou por mensagens que o assassino estava contando uma história de um homem que matou uma garota de programa. Com medo, enviou a localização para a amiga e que entraria em contato na manhã seguinte.

