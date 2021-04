Vídeo: menino de 8 anos é baleado na cabeça durante festa no RJ

De acordo com a família, Kaio estava em uma festa e aguardava na fila de um brinquedo quando de repente, caiu | Foto: Reprodução

Kaio Guilherme da Silva Baraúna, de apenas 8 anos, foi baleado na cabeça enquanto aguardava na fila de um brinquedo. Ele segue internado em estado grave. O caso aconteceu na comunidade Vila Aliança, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, na última sexta (16).

A criança estava ferida gravemente e ficou por mais de 30 horas aguardando uma vaga em um Centro de Terapia Intensiva (CTI).

De acordo com a família, Kaio estava em uma festa e aguardava na fila de um brinquedo quando de repente, caiu. Testemunhas afirmaram que não havia confronto na comunidade quando o menino foi atingido.

O primeiro atendimento foi feito no Hospital Albert Schweitzer, na zona Oeste. Depois, foi direcionado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, em estado grave, tendo que aguardar 30 horas para ser levado a um CTI.

O centro médico é referência em neurocirurgia e o menino foi internado no domingo (18). Em 2021, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado, que monitora dados da violência no Rio de Janeiro, é a quarta criança atingida por bala no estado.

