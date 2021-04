Mãe de Henry é diagnosticada com Covid-19 e ficará isolada em hospital

Monique ficará em isolamento no hospital | Foto: Divulgação

Mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros, presa por envolvimento na morte do filho, foi diagnosticada com Covid-19 nesta segunda-feira (19). A professora pediu atendimento médico e foi levada para o Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho. Lá, foi diagnosticada com sintomas de coronavírus e exames confirmaram a doença.

Monique ficará em isolamento no hospital. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dela.

Também está preso pelo caso o namorado de Monique, vereador do Rio Dr, Jairinho (sem partido), desde 8 de abril.

Entenda o caso

Henry morreu na noite do dia 8 de março após chegar ao hospital com dificuldades para respirar. Segundo o laudo do IML (Instituto Médico Legal), os ferimentos que causaram a morte foram feitos por uma ação violenta. A mãe da criança, a professora Monique Medeiros, e o padrasto de Henry, o vereador Dr. Jairinho são investigados no caso e foram presos na manhã desta quinta-feira (8).

Em uma perícia realizada simultaneamente no apartamento do casal, foram localizadas supostas manchas de sangue em pedaços do papel de parede da sala e do quarto onde dormia o menino Henry.

A polícia do Rio diz não ter dúvidas da autoria do crime. Além de afirmar que os laudos e perícias comprovaram que o menino morreu após sofrer ação violenta, e que os ferimentos não poderiam ser provocados por um acidente doméstico.

