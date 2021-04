Menina é espancada por mãe e madrasta e fica em estado grave; veja

A menina está internada em estado grave | Foto: Reprodução

Rio de Janeiro (RJ)– Um menina de 6 anos que foi gravemente espancada pela mãe e madrasta. A menina foi agredida com um fio, socos e pontapés por ter bebido um copo de leite sem autorização. Ela está internada em estado grave em um hospital particular de Resende, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga o caso, mãe e madrasta da criança confessaram o crime. Elas estão presas na 100ª DP (Porto Real) e responderão por tortura. A avó materna da criança também responderá por omissão. O espancamento se estendeu durante o fim de semana, de acordo com a 100ª DP.

Somente na manhã dessa segunda-feira (19), a avó da criança chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A menina foi levada para o Hospital Municipal de Porto Real. Por causa das lesões que ela apresentava, a equipe médica acionou a Guarda Municipal que, por sua vez, chamou o 37º BPM (Resende).

Caso condenadas, mãe e madrasta podem pegar uma pena que varia de dois a oito anos de reclusão. O casal e a menina não foram identificadas por motivo de segurança.

Metrópoles*

Leia mais:

Estupro: sanfoneiro prometia casar com ex-enteada de 11 anos em Manaus