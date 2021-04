Cantora sertaneja é assassinada pelo namorado em Minas Gerais

A cantora e influencer digital Lívvia Bicalho, de 37 anos, foi encontrada morta em seu apartamento, no bairro JK, em João Monlevade, na região Central de Minas | Foto: Reprodução

A cantora e influencer digital Lívvia Bicalho, de 37 anos, foi encontrada morta em seu apartamento, no bairro JK, em João Monlevade, na região Central de Minas, na tarde desta quarta-feira (21). No mesmo local, o namorado dela, Rafael Ribeiro Pinto, de 39 anos também foi encontrado morto. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio. As informações são do O TEMPO.



Testemunhas relataram à Polícia Militar, que, por volta das 13h, ouviram disparos semelhantes aos de arma de fogo, após uma briga entre o casal, no apartamento da influencer.

Informações policiais dão conta que a mulher estava com perfurações na cabeça, possivelmente causadas por arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de João Monlevade, onde passam por exames.

'Com base nos elementos levantados até o momento, trabalhamos com a hipótese de eventual feminicídio seguido de suicídio, o que deverá ser confirmado ou não no curso das investigações', informa a Civil.

Relatos publicados em redes sociais e publicações em portais de notícias de João Monlevade e região dizem que a mulher havia se mudado para o apartamento do namorado há poucos dias. O relacionamento da influencer com Rafael começou há poucos meses, ainda conforme as publicações.

Livvia Bicalho é natural de Nova Era e se tornou muito conhecida na região como cantora e, nos últimos anos, como influenciadora digital. Ela tinha quase 90 mil seguidores no Instagram e publicava dicas de moda, produtos de beleza, marketing digital, decoração e viagens.

A influenciadora deixa dois filhos: Davi Bicalho, de 9 anos, e Júlia Bicalho, de 19.

Em uma postagem no instagran, a cantora aparece ao lado do namorado, onde faz uma declaração:

Repercussão



O jornalista Erivelton Braz, de 38 anos, acompanhou a trajetória de Livvia desde 2005 na música, e também nas redes sociais, como influenciadora. "Era uma pessoa muito alegre, muito leve, sorridente e atenciosa. Nas entrevistas, ela sempre destacava os fãs e retribuia o carinho que ela recebia. Em uma das últimas entrevistas que fizemos, em 2020, Livvia disse que estava com saudade dos palcos e do público", disse.



Durante a pandemia, com as medidas restritivas, Livvia passou a investir nas redes sociais. Em outubro de 2020, ela, inclusive ganhou um prêmio na cidade como umas das 100 celebridades digitais mais relevantes de Monlevade. "Essa notícia da morte foi um choque para todos da cidade. Ela era muito querida e conhecida. O namorado dela também era uma pessoa muito conhecida e querida.", comentou.