Vídeo: mulher é morta a facadas enquanto dormia com filho no colo

Sem superar o término do relacionamento, Luiz Claudio Carvalho, 24 anos é o principal suspeito de matar a ex companheira, Laís Gonçalves da Silva, 30 ano, a facadas enquanto dormia com o filho no colo, no último domingo (18), no bairro Flexeira, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos (RJ).

O homem se entregou à polícia acompanhado por um advogado, na última segunda-feira (19). Segundo a família, o homem não teria superado o término com a jovem. Laís foi dias antes à delegacia para relatar uma agressão do ex-marido, e a Justiça concedeu a ela uma medida protetiva.

De acordo com testemunhas, Luiz Claudio invadiu a casa da ex-companheira e desferiu vários golpes de faca contra a mulher, que não resistiu aos ferimentos.

A jovem deixa três filhos, um menino de 1 ano e 9 meses, fruto da relação com o ex-companheiro, e também outras duas crianças, de 13 e 9 anos, de um relacionamento anterior.

