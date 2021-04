Polícia de SC diz que pastor mandou matar esposa para ficar com amante

De acordo com a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí, o homicídio foi planejado em conjunto com a amante do marido de Mariane | Foto: Reprodução

Mariane Kelly dos Santos, 35, foi encontrada morta por pescadores com o corpo completamente esfaqueado e com as mãos amarradas no Rio Itajaí-Açu, em Navegantes, município de Santa Catarina, no último dia 9 de abril. Conforme a Polícia Civil, a investigação ainda não foi concluída, mas todos os envolvidos já foram identificados e o pastor teria sido o responsável por “orquestrar o crime”.



A informação foi dada pelo delegado de Itajaí, Sérgio Sousa, na quinta-feira (22), durante uma coletiva de imprensa.

De acordo com a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí, o homicídio foi planejado em conjunto com a amante do marido de Mariane. Ambos queriam, segundo o delegado, ficar juntos sem a interferência da atual esposa.

O casal ainda almejava ficar com os bens, pertences e dinheiro da vítima. O corpo de Mariane foi encontrado por pescadores completamente esfaqueado e com as mãos amarradas no Rio Itajaí-Açu.

"O crime foi praticado por quatro pessoas, sendo três maiores de idade. O mentor intelectual e coordenador foi o marido da vítima. Ele juntamente com a amante, uma vizinha, orquestrou o crime com o objetivo de ficarem juntos e manter a relação sem a presença da Mariane. Eles também queriam os bens dela... Casa, valores, pertences"

O delegado explica que na noite do assassinato, a vítima contou a uma colega de trabalho que o marido iria buscá-la, por volta das 19h, momento em que Mariane sairia do trabalho. No entanto, uma mensagem enviada por ele momentos antes de ela desaparecer perguntava se Mariane iria para casa de Uber, segundo a polícia.

Naquela noite, conforme explicou o delegado, a amante do marido da vítima e o genro da amante foram buscar Mariane. De acordo com a polícia, elas eram amigas próximas e também vizinhas. A vítima teria sentado no banco do passageiro e o genro da amante estaria no banco de trás, junto com um sobrinho.

