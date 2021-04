Polícia Federal apreende dinheiro falsificado no interior do RN

Os dois homens recebiam, através dos Correios, R$ 1 mil cada, em cédulas falsificadas. | Foto: Divulgação

Natal/RN - A Polícia Federal prendeu em flagrante na tarde da última sexta-feira, 23/4, em duas cidades do interior do Rio Grande do Norte, dois homens, de 22 e 23 anos, respectivamente, quando estes recebiam através dos Correios, R$ 1 mil, cada, em cédulas falsificadas.

A primeira prisão aconteceu em Brejinho, na Região Agreste Potiguar, no momento em que o suspeito foi detido ao sair da agência após ter recebido um envelope com o dinheiro fracionado em notas de R$ 100.

Abordado, ele confessou que havia adquirido as cédulas falsas por intermédio de um desconhecido a partir de um grupo existente em um aplicativo de mensagens. O homem recebeu voz de prisão e seguiu conduzido para a Superintendência da PF em Natal, onde foi autuado pelo crime de moeda falsa.

Ipanguaçu

Já a segunda prisão aconteceu no município de Ipanguaçu, na região do Vale do Açu, em situação bem parecida. O acusado foi detido no momento em que deixava a agência dos Correios levando um envelope lacrado que acabara de receber. Ele não reagiu e de imediato confessou a posse do dinheiro falso. Ao ser aberta, a correspondência continha um total de 20 notas de R$ 50.

Em sua defesa, o homem declarou que havia sido "contratado" por um desconhecido, sob promessa de gratificação, caso recebesse e lhe repassasse aquela correspondência.

Conduzido para autuação na sede da delegacia da PF em Mossoró e indiciado em crime de moeda falsa, o homem ali permanece custodiado, à disposição da Justiça.

