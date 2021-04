Vídeo: cadeirante mata idosos com golpes de marreta enquanto dormiam

As vítimas estavam tratando o vício no álcool | Foto: Divulgação

Um crime cruel e um assassino frio. Dois idosos foram assassinados enquanto dormiam em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Vila Velha, no Espírito Santo.

O que assusta é que o assassino confesso, identificado como Rafael Dias Santos, de 32 anos, afirmou às autoridades ter cometido o crime para se defender.

"Ele ameaçou me dar uma facada", disse Rafael. "Melhor a mãe dele chorar do que a minha", completa. O rapaz teria usado uma marreta para matar ambos idosos e, após assassiná-los, deitou no mesmo quarto e dormiu, como se nada tivesse acontecido.

As vítimas estavam tratando o vício no álcool. O responsável pelo abrigo, Júlio Cesar da Silva, afirma que as vítimas não eram agressivas, e pensa que a versão de Rafael se trata de uma "mentira".

O assassino confesso saiu detido do local em uma viatura da Polícia Militar. Moradores da região, assustados com o caso, protestaram em frente ao local.

