Adolescente de 16 anos é estuprada por 8 homens em praia

Atraída para uma emboscada, uma adolescente de 16 anos foi violentada por oito homens na orla da praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. A jovem foi estuprada e está passando por tratamento psicológico.

De acordo com a mãe da garota, a filha foi com amigos à praia. Quando estavam indo embora, não encontraram a jovem. Um rapaz abordou a adolescente perguntando se ela queria "ficar" com um amigo.

Esse rapaz já teve um relacionamento com a garota, e chegou a perguntar se a vítima ficaria com ele, recebendo resposta positiva.

Depois, ainda de acordo com o relato da mãe, a filha foi com o rapaz quando se deparou com os outros suspeitos das agressões e estupro.

Nas redes sociais, a vítima crê ter caído em uma emboscada.



O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Prazeres. As investigações prosseguem.

