Polícia afirma ter pistas dos assassinos de Bruno e Ian

A Polícia Civil da Bahia investiga as mortes de Bruno Barros da Silva, 29, e seu sobrinho, Ian Barros da Silva, 19. Eles morreram após furto a um supermercado Salvador.

Os familiares das vítimas afirmaram que os dois foram entregues pelos seguranças do supermercado que furtaram a traficantes, e há suspeita de que as vítimas foram torturadas antes de morrer. Agora, a polícia diz haver pistas dos autores do crime.

As mortes estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que está analisando imagens do circuito de câmeras de segurança do estabelecimento. Os funcionários também já foram ouvidos.

Bruno e Ian foram encontrados mortos com sinais de tortura e tiros horas após o furto.

Em nota, o supermercado Atakadão Atakarejo informou que o caso trata de fatos relacionados à segurança pública e que está colaborando com informações necessárias aos policiais.

