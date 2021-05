Homem é apedrejado até a morte após filha de 5 anos denunciar estupro

Caso é investigado | Foto: Reprodução

Acusado de abuso sexual pela filha de apenas cinco anos, um homem foi brutalmente assassinado pelos vizinhos que decidiram fazer justiça com as próprias mãos, em Maceió, Alagoas.

O homicídio aconteceu na manhã do último sábado (1). Jarbas Ferreira da Silva teve o apartamento que dividia com a filha invadido e depois foi apedrejado e espancado com pedaços de pau até a morte.

Os vizinhos teriam decidido agir após verem um vídeo gravado pela criança de 5 anos onde ela acusa do pai de estupro.

O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionado, mas homem já estava morto quando a equipe chegou no local. As armas utilizadas no crime estavam ao lado do corpo da vítima, que teve o crânio esmagado.

De acordo com vizinhos, a mãe da criança é usuária de drogas e a abandonou ainda bebê com o pai. Por não ter nenhum outro tutor legal, a menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar e examinada em um Hospital da Mulher. Atualmente, a criança está em um abrigo do município.

O caso é investigado.

