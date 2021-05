Operação policial é considerada a mais letal da história do RJ

A operação, segundo o MP, foi feita para cumprir prisão preventiva e buscas e apreensão contra traficantes | Foto: Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo





A operação policial realizada nesta quinta-feira (6) no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, é considerada a mais letal do história do Estado: 25 pessoas foram mortas durante a intervenção. Um policial morreu e outros 24 assassinados eram criminosos, segundo a Polícia Civil, que revelou as identidades ou as circunstâncias em que foram mortos.

O levantamento foi feito pelo G1 com informações do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da plataforma Fogo Cruzado.

O policial civil chamava-se André Leonardo de Mello Frias e integrava a Delegacia de Combate à Drogas (Dcod). O delegado Ronaldo Oliveira nega que tenha havido execução. "Para deixar bem claro: quem não reagiu, foi preso. Ou foi preso ou fugiu".

O sociólogo Daniel Hirata, do Geni/UFF, classifica a operação como inaceitável e diz que é mais grave do que chacinas como a de Baixada Fluminense, em 2005, ou a de Vigário Geral, em 1993.

"Foi a operação mais letal que consta na nossa base de dados, não tem como qualificar de outra maneira que não como uma operação desastrosa (...) É uma ação autorizada pelas autoridades policiais, o que torna a situação muito mais grave".





Em nota, a Polícia Civil disse que fez uma operação contra o crime organizado e que comunicou o Ministério Público sobre a ação, como determina o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Hipóteses excepcionais"

Desde junho do ano passado, o STF suspendeu operações em favelas durante a pandemia. A decisão permite ações apenas em "hipóteses absolutamente excepcionais", com o Ministério Público sendo avisado.

“Temos uma cadeia de responsabilizações que precisa ser apurada. Se trata de uma operação policial, um caso gravíssimo de violência de Estado. Não é grupo de extermínio, maus policiais, milicianos. É uma operação autorizada pelas autoridades. E tudo isso em um momento em que há a determinação de suspensão das operações policiais nas comunidades pelo Supremo Tribunal Federal”, diz o especialista.





Em nota, o MP informou que foi comunicado "logo após o seu início, sendo recebida às 9h".

A operação, segundo o MP, foi feita para cumprir prisão preventiva e buscas e apreensão contra traficantes. Até 17h10 tinham sido apreendidos 16 pistolas, 6 fuzis, 12 granadas, 1 submetralhadora e 1 escopeta.

O MP afirmou ainda que está investigando o caso e que recebeu ocorrências de abuso policial em seu plantão de atendimento.

* Com informações do G1





