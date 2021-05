Mulher é espancada e ameaçada de morte após negar sexo ao marido

A vítima já possui medidas protetivas de urgência | Foto: Reprodução

Casos de mulheres ameaças e agredidas são registrados diariamente no Brasil. Homens agridem namoradas e esposas quando são contrariados.

Uma mulher de 30 anos foi ameaçada com uma faca após negar ter relação sexual com o marido na noite deste domingo (9), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o suspeito, de 27 anos, queria ter relação enquanto estavam na casa da cunhada. Ele pegou uma faca na cozinha, fez ameaças e deu socos e chutes na vítima, além de ter quebrado o celular dela.

A vítima já possui medidas protetivas de urgência contra o suspeito e mesmo assim, resolveu dar mais uma chance para o homem.

A Polícia Militar foi acionada. Ele foi preso e levado para a Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).

Em Manaus

Na capital amazonense também são registrados casos de agressão contra as mulheres . Uma jovem de 21 anos acusou o ex-namorado dela, um homem de 29 anos, de agressões física e injúrias.

"Hoje ele me ligou e eu pedi para terminarmos o relacionamento. Não deu nem 30 minutos e ele apareceu no meu trabalho, na avenida Eduardo Ribeiro. Fomos conversar em uma rua próxima e eu disse que queria que ele pagasse pelo que fez. Foi quando eu acabei sendo agredida e recebi socos em via pública. Ninguém fez nada para me ajudar"

O crime ocorreu na avenida Eduardo Ribeiro, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, no mês e abril. Conforme relatos da vítima, ela manteve um relacionamento com o suspeito pelo período de 5 anos.

A jovem contou que não é o primeiro caso de agressão no relacionamento e que já o havia denunciado outras vezes. Após o delito, o homem ainda teria levado geladeira e pertences pessoais da casa onde morava com a mulher.

Leia mais:

