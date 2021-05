"Serial Killer": assassino de homossexuais é procurado no Brasil

O assassino também foi preso por furto e agrediu a ex-mulher | Foto: Divulgação

As polícias do Paraná e Santa Catarina estão trabalhando em conjunto para localizar um verdadeiro "Serial killer", identificado como José Tiago Correia Soroka, suspeito de cometer assassinatos em série contra homossexuais. Só em Curitiba, ele é apontado como autor de três homicídios e uma tentativa de homicídio.

Os agentes não descartam que o homem tenha fugido para outra região do país.

Segundo a investigação, a polícia descobriu que o acusado havia matado o ex-patrão, uma quarta vítima, que também é homossexual. José Tiago foi despedido porque estava sempre bêbado ou drogado.

A vítima tinha 27 anos e foi encontrada morta em seu apartamento. As características do crime são consistentes com outros casos.

O assassino também foi preso por furto e agrediu a ex-mulher, que possui medidas de proteção contra o suspeito. O serial killer de Curitiba também pode ser culpado de homicídios em Santa Catarina.

Dois jovens paranaenses foram assassinados pelo assassino. A tentativa de homicídio foi cometida em novembro de 2018. Esta informação pode revelar detalhes importantes sobre o tempo que José Tiago vem atuando nos crimes.

Imagens revelaram a presença do acusado no local onde mora a primeira vítima, que sobreviveu à tentativa de assassinato, em 11 de maio. O criminoso chegou de máscara, por volta das 15h, e fica o tempo todo de cabeça baixa no elevador.

*Com informações do SBT Notícias

