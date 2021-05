Vídeo: motorista atropela dupla de assaltantes na Bahia

Os homens estavam em uma motocicleta e abordaram uma mulher em um carro branco | Foto: Reprodução

Circular nas ruas das cidades virou sinônimo de insegurança. Duplas realizam assaltos em cima de uma moto e marcam eternamente a vida de vítimas da violência. A recomendação é para que as vítimas não reajam aos criminosos, mas movidos pela sensação do momento, acabam revidando.

Um motorista atropelou dois criminosos enquanto eles tentavam realizar um assalto na última quarta-feira (19), em Feira de Santana, na Bahia. Câmeras de segurança flagram toda ação dos assaltantes e do atropelamento.

Veja o vídeo da abordagem:

Os homens estavam em uma motocicleta e abordaram uma mulher em um carro branco. Um motorista que viu a tentativa de assalto "jogou" o carro para cima dos criminosos, que caíram no chão.

Eles ainda tentaram voltar para a moto, mas um outro motociclista parou para impedir que os assaltantes conseguissem recuperar a motocicleta.

Os dois bandidos deixaram a moto e fugiram a pé após o atropelamento.

Em Manaus

Na noite da última quarta-feira (19), testemunhas relataram que a vítima, ainda não identificada oficialmente, estava supostamente cometendo assalto com um comparsa quando foi alvejada a tiros por um "justiceiro".

"As pessoas relataram que ele já é conhecido da área por praticar crimes. Nesta noite ele estava em uma motocicleta quando alguém passou e atirou. O comparsa dele fugiu e o deixou para trás. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada, mas apenas constatou o óbito do homem", destacou o subtenente J. Caminha da 23° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Uma testemunha que esteve no local do crime relatou ao Em Tempo que a vítima se chama "Pedro" e já teria passagens pela polícia. No entanto, nenhum familiar esteve no local para reconhecer oficialmente o homem.

