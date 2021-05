Jovem que planejava chacina é internada em hospital psiquiátrico

A jovem foi levada à delegacia, mas liberada, por não se configurar prisão em flagrante | Foto: Reprodução

Casos de massacres em escolas deixam famílias em luto e uma grande dúvida: Até que ponto vai a maldade humana diante da morte do outro. A maioria dos autores dos ataques são jovens e adolescentes.

Um jovem de19 anos é suspeita de planejar um massacre a uma escola pública do Recanto das Emas, no Distrito Federal. Equipes da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e da Divisão de Operações Especiais (DOE) cumpriram ordem judicial de internação psiquiátrica compulsória da jovem.

Ela foi alvo de uma operação de buscas, intitulada de Shield (escudo, em inglês) e revelada pelo Metrópoles, na manhã da última sexta-feira (21). A mãe dela contou que policiais civis do Distrito Federal fizeram uma intensa revista nos cômodos, principalmente no quarto em que a suspeita dorme, onde os investigadores encontraram máscaras e simulacros de arma de fogo.

A decisão é da juíza plantonista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e foi cumprida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã deste domingo (23).

A operação da DRCC foi deflagrada em parceria com a Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. A jovem foi levada à delegacia, mas liberada, por não se configurar prisão em flagrante.

Ataque em Saudades

A arma usada na chacina foi uma espada japonesa, chamada Katana, conhecida por alto poder de corte. De forma fria e calculista, um jovem de 18 anos, invadiu a Escola Infantil e Berçário Pró-Infância Aquarela, no bairro Industrial em Saudades (SC).

Ele matou três crianças e duas professoras a golpes de espada. Os bebês tinha menos que dois anos de idade. Aproximadamente 30 pessoas estavam na creche no momento do ataque. Ele tentou suicídio ao golpear o próprio pescoço, abdome e tórax, informou a Polícia Militar catarinense.

Suzano

O dia 13 março de 2019 seria um dia normal em qualquer escola do mundo. Porém, a rotina foi interrompida com jovens e adolescentes que só tinham desejo de matar. Oito pessoas morreram e 11 ficaram feridas.

Veja a ação dos atiradores:

As cenas são chocantes | Autor: Reprodução

Leia mais:

Trump diz que investigações sobre massacres avançam rapidamente