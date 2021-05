Vídeo: mulher é presa por dopar, esquartejar e queimar vizinho no DF

O homem foi morto de forma cruel pela dupla | Foto: Reprodução

Distrito Federal - Desentendimentos entre vizinhos pode acabar em tragédia. O que seria uma boa convivência, acabou em morte no Distrito Federal.

Um mulher e o esposo foram presos nesta quinta-feira (27), com suspeita de dopar, matar e esquartejar um vizinho , na semana passa, na quarta-feira (19).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 26ª DP (Samambaia Norte) informou que o homem foi morto de forma cruel pela dupla.

Morto com um facão, o homem teve o corpo desmembrado e carbonizado e, em seguida, foi jogado em um poço localizado no Parque Gatumé.

Segundo a investigação, conduzida pelo delegado adjunto da unidade policial, Rodrigo Carbone, a mulher dopou a vítima com tranquilizante, ligou o som da residência para os vizinhos não ouvissem a execução. Ele foi morto com golpes de facão até ser desmembrado.

A mulher e o marido participaram de todo o crime. Eles enrolaram a vítima em um coberto, colocarem em um carrinho de supermercado e o carbonizaram.

Câmeras de segurança flagraram o momento que a dupla utiliza um carrinho para levar a vítima até o local da ocultação do cadáver, na região de Samambaia, e retornam com o veículo vazio.

Após o crime, o casal foi a um hotel na cidade, para comemorar o assassinato.

Morto por vizinhos traficantes

Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, foi morto a tiros. Ele morava na favela Santo Cristo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, com a mulher e a filha. O crime ocorreu no sábado (15), quando o Thiago reclamou duas vezes a vizinhos do volume alto do som deles.

A música alta havia acordado a filha de Souza e não a deixava mais dormir. Os vizinhos, de acordo com relato de moradores à polícia, seriam traficantes. Na segunda reclamação, atiraram contra o fotógrafo .

Segundo a mulher da vítima, a filha do casal acordou devido à música alta na vizinhança. Souza saiu de casa para reclamar com os vizinhos, voltou, mas a música não parou. Então, saiu novamente às 6h30. A mulher ouviu um tiro em seguida. Ao sair de casa, encontrou o marido caído, baleado, no próprio quintal.

