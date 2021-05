Vídeo: homem reage a assalto e mata irmão com tiro de espingarda

O caso aconteceu na última quinta-feira (26) e foi registrado pelo circuito de segurança | Foto: Divulgação

O dono de um depósito de sucatas de carro acabou matando o próprio irmão ao reagir a um assalto, em Goiânia. Ele dormia no local por conta de uma recorrente onda de assaltos e atirou quando viu um invasor dentro do estabelecimento.

O caso aconteceu na última quinta-feira (26) e foi registrado pelo circuito de segurança. Nas imagens, Fábio Dias da Silva, de 33 anos, pula o muro e entra no escritório arrombando uma porta de vidro. Ele está atrás de uma mesa quando o dono entra no local com uma espingarda e atira.

Logo em seguida, o segurança da loja chega à sala e acende a luz. Ambos percebem ao mesmo tempo se tratar de Fábio Silva, irmão do proprietário.

Segundo testemunhas, a vítima respondia a vários processos e estava em liberdade condicional. O autor do disparo e irmão da vítima não foi encontrado no estabelecimento. Segundo parentes, ele vai se apresentar à Delegacia de Homicídios, que vai investigar as circunstâncias e a motivação do assassinato.

