Caçada ao "Serial Killer do DF" dura 9 dias e mobiliza 200 policiais

As buscas por Lázaro Barbosa Sousa, 32, apontado como autor de chacina em Ceilândia, no DF, continuam na manhã desta quinta | Foto: Divulgação/PRF

A polícia segue com as buscas do serial killer Lázaro Barbosa no povoado de Girassol, em Goiás. Até o momento ele consegue escapar de uma força-tarefa formada por mais de 200 policiais. As equipes fizeram buscas durante toda a madrugada desta quinta-feira (17).

A Polícia Militar de Goiás chegou à zona rural de Cocalzinho de Goiás, que fica a 120 quilômetros de Brasilia para reforçar as buscas. Drones da Receita Federal e até um helicóptero foi utilizado para tentar identificar o assassino em série.

Assista agora mais informações com o repórter Maycon Leão, da TV Serra Dourada/SBT, em Goiás, que passou a madrugada acompanhando as buscas pelo serial killer | Autor: SBT Jornalismo

Antes, a operação que estava voltada para o povoado de Edilândia e agora, se cerca para a comunidade de Girassol.

A mudança aconteceu porque no final da tarde de terça-feira (15), Lazaro foi visto fugindo para o povoado de Girassol após fazer outra família refém.

O suspeito invadiu a casa, levou um casal e a filha de 16 anos para o matagal, mas foi surpreendido pela polícia.

Resgate de reféns | Autor: SBT Jornalismo

Após troca de tiros, um policial foi ferido no rosto - e novamente -- conseguiu escapar dos agentes.

A dona da fazenda onde a família mora conta que a adolescente chegou a mandar uma mensagem de socorro para a polícia pedindo ajuda.

Em áudio, uma parente das vítimas relatou os momentos de tensão com o suspeito.

"Aí levou os três, amarrou o Edson, e quando o helicóptero começou a sobrevoar lá, porque foi tudo muito rápido, ele falou que ia matar os três. Aí levou eles pro meio do mato, pro rio abaixo, e quando ele viu o helicóptero, fez eles deitarem no chão e tampou eles com folha. Aí 'os policial' desceu pro lado que ele tinham levado eles e ele pegou e atirou contra a polícia", diz.

Lázaro Barbosa de Souza é o principal procurado da policia no Centro-Oeste | Polícia Civil do Distrito Federal | Foto: Divulgação

Lázaro roubou dois celulares da família, incluindo o da adolescente, que fez o envio da mensagem de pedido de ajuda.

Em coletiva de imprensa realizada na 4ª feira, o secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, voltou a dizer que as equipes só deixarão a região de Edilândia, em Cocalzinho de Goiás, após a captura do homem. Miranda também disse que o trabalho está sendo feito com cautela, pelo suspeito estar "cada vez mais acuado e perigoso".

"Nós não vamos sair do local enquanto não achá-lo. Não vamos deixar desguarnecida a nossa população. Precisamos controlar a ansiedade. Ele vai ser pego. Ontem nós chegamos muito perto, e hoje vamos pegá-lo", afirmou.

Pai do suspeito deixa a casa





Na quarta-feira, o pai de Lázaro, que mora no povoado de Girassol -- onde acontece a operação policial -- deixou a casa com medo do próprio filho. Mesmo diante da situação dantesca, o pai do suspeito pede perdão pelos crimes do filho.

Locais onde os crimes aconteceram | Foto: Reprodução/SBT

9 dias de buscas

São nove dias de busca por Lázaro Barbosa, de 32 anos. Ele é o principal suspeito de cinco assassinatos. Quatro deles ocorreram na última semana, no Distrito Federal. Ele também é suspeito de ter atirado em três pessoas, invadido propriedades e incendiado uma delas.

O crime mais brutal ocorreu na última quarta-feira (9), quando, segundo investigações, ele teria invadido uma casa na região de Ceilândia e matou o pai da família, Cláudio Vidal, 48, e dois filhos, Gustavo, 21, e Eduardo, 15. Ele levou a mãe, Cleonice Marques, 43, sequestrada. Ela foi encontrada morta dois dias depois.

Lazaro foi preso pela primeira vez em 2009, acusado por crimes graves. Além disso, quando cumpriu pena no Complexo Penitenciário da Papuda em 2013, foi constatado um laudo psicológico que ele é uma pessoa agressiva, impulsiva, instável e com 'preocupações sexuais'.

Ainda ontem, a polícia do Distrito Federal divulgou possíveis disfarces que Lázaro pode estar usando para escapar da força-tarefa de Goiás.

*Com informações do SBT News

Leia mais

Vídeo: serial killer do DF atira na polícia durante resgate de reféns

Polícia caça "Serial Killer" que matou 4 pessoas da mesma família

"Serial Killer": assassino de homossexuais é procurado no Brasil