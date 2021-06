Jovem é expulso de shopping por usar braçadeira com símbolo nazista

Jovem com braçadeira nazista em visto em shopping de Caruaru | Foto: Reprodução

Caruaru (PE) - Um rapaz até agora não identificado causou confusão num shopping de Caruaru, agreste de Pernambuco. Ele estava andando dentro do local trajando uma braçadeira vermelha com suástica, símbolo do nazismo, o que configura o crime de apologia ao nazismo.



Breno Mello, empresário e estudante, gravou o vídeo que viralizou com as imagens do jovem. No vídeo, ele demonstra indignação com o crime do rapaz, dizendo "você nem sabe o que é isso aí que você tá usando". O empresário também prestou queixa ontem (17) numa delegacia de Caruaru.

De acordo com o artigo 20, inciso 1, da lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, é crime "fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fim de divulgação do nazismo". A pena para o crime é de reclusão de um a três anos e multa.

O Caruaru Shopping, onde ocorreu o crime, postou nas redes sociais seu posicionamento sobre o caso. Em nota, afirmou que "repudia toda e qualquer apologia ao movimento nazista, que é crime e que assim que tomaram conhecimento do caso, expulsaram de imediato o usuário das dependências do local".

"Eu tô na minha liberdade"



Essa foi a justificativa do fulano ao ser questionado sobre a braçadeira que representa o Nazismo.



Caso aconteceu em um Shopping, em Caruaru. pic.twitter.com/0vj4GmwXto — Will (@WillRSF) June 17, 2021

