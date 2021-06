Homem se passa por policial em operação de caçada a Lázaro Barbosa

Enquanto isso, a caçada a Lázaro permanece, com os policiais temendo que ele possa escapar, saindo do estado e voltando sentido Distrito Federal. | Foto: Divulgação

Um homem se passou por policial e entrou no local em que as equipes participam da ação de caça ao serial killer Lázaro Barbosa, em Cocalzinho de Goiás. Ele chegou a dar informações afirmou pertencer a outra equipe policial, foi detido na madrugada deste domingo (20).

Enquanto isso, a caçada a Lázaro permanece, com os policiais temendo que ele possa escapar, saindo do estado e voltando sentido Distrito Federal. Por isso, barreiras em rodovias foram instaladas para a fiscalização em veículos e cães farejadores participam do trabalho da polícia.

Matança

Já são quase duas semanas de buscas a Lázaro Barbosa. O homem é acusado de assassinar uma família em Ceilândia (DF), cometer invasões, trocar tiros com moradores, ameaçar pessoas, estupros e fazer vítimas de reféns em cidades e fazendas ao redor.

