Mulher é encontrada morta com rosas e frase escrita na testa; veja

Há suspeita de que o filho do casal presenciou a cena do crime | Foto: Reprodução

Um crime brutal , cheio de mistérios e com peculiaridades chocou a população da pequena cidade de Contenda, região metropolitana de Curitiba.

A auxiliar de cozinha Elisângela Martins de 34 anos, foi morta a facadas na cama da casa de onde morava. Ao lado do corpo estavam rosas e na mão da vítima, uma aliança. O mais chocante é que o autor do crime deixou sua assinatura.

Ela foi encontrada com uma frase escrita na testa, feita com caneta: “morreu por confessar uma traição”.

O suspeito de cometer o crime, ex-marido de Elisangela, Rudinilsom Martins, de 35 anos, foi preso no sábado (19) e se matou dentro da delegacia antes de prestar depoimento.

O delegado responsável pelo caso, Vinícius Maciel, contou que, ao chegar, o suspeito se identificou como integrante de uma facção criminosa, por conta disso, foi deixado sozinho dentro de uma cela.

Elisangela e Rudinilsom eram primos de primeiro grau, haviam se relacionado anteriormente e se reencontraram há cerca de um ano, pelas redes sociais. Desde então, a união era marcada por brigas e discussões.

A família da vítima percebeu que algo estava errado já na quinta-feira (17), quando o homem foi até a casa da cunhada de Elisangela e deixou o filho da mulher, um menino de cinco anos, no local, afirmando que iria levar a ex-esposa para um motel naquela noite.

Os familiares acreditam que, neste momento, Elisangela já havia sido assassinada, pois o filho dela contou para a avó que pediu para que Rudinilsom não matasse a sua mãe. Ainda não há confirmação se a criança presenciou o homicídio.

Familiares chamaram a polícia após desconfiança e o desaparecimento da vítima. Da janela, os agentes avistaram o corpo no quarto e

Com relação à frase escrita na testa da vítima, uma amiga da vítima relatou que Elisangela jamais cometeria traição.

“Ela nunca ia fazer isso, ela era uma guerreira, ela não merecia isso, sempre cuidava do filho dela”, disse a mulher, emocionada.

Segundo o delegado, o crime chamou a atenção pela frieza e crueldade.

“A vítima estava com uma aliança em cima da mão, rosas em outra mão, ele acabou escrevendo no rosto da vítima em caneta, ‘morreu porque traiu’, além da brutalidade do crime. Faz seis anos que eu trabalho aqui e essa foi uma das situações de maior violência que eu já vi com relação à quantidade de golpes que foram dados na vítima”.

A vítima era prima do autor do crime | Foto: Reprodução

Histórico

Durante uma tentativa de separação, a vítima teria vendido todos os seus pertences e se mudado, mas o suspeito foi atrás dela e eles reataram. Há informações de que, durante o período em que ficaram separados, o homem teria se envolvido com outra mulher, que também foi ameaçada de morte.

Conforme a polícia, Rudinilsom Martins era um homem perigoso e estava foragido da Justiça. Ele ainda era suspeito de matar um homem dentro de uma unidade prisional e esquartejado o corpo da vítima em 2009. Ainda, ele pode ter envolvimento no assassinato de outra mulher com quem se relacionava.

“Além do mandado de prisão por roubo, tínhamos um boletim de ocorrência citando ele como suposto integrante de uma organização criminosa, e também uma anotação por homicídio”.

Com a morte do suspeito, a Polícia Civil agora deve concluir o inquérito policial.

*Com informações RicMais

Leia mais:

Vídeo: mulher é morta pelo marido com 33 facadas na frente da filha