Empresário oferece R$ 50 mil por pistas sobre Lázaro Barbosa

O empresário de uma loja de material de construções está oferecendo R$ 50 mil para quem der informações sobre o paradeiro de Lázaro Barbosa Sousa, conhecido como Serial Killer de DF.

De acordo com a Record TV, a empresa de material de construção elaborou um cartaz, em parceria com a polícia, que circula nas redes sociais com o valor da recompensa - a pessoa não precisa se identificar. Empresários da região podem contribuir para que este valor aumente.



Em contato com o portal Mais Goiás por Whatsapp, a empresa confirmou ter oferecido a recompensa, mas não disse que comandante avalizou a iniciativa.

“A proposta foi enviada dentro dos trâmites jurídicos para o comandante e é sim procedente”, respondeu à demanda do portal. O portal também solicitou o nome do comandante e o ofício que foi enviado, mas não teve mais retorno.

Em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, a pasta informou que não comentaria iniciativas particulares.



Vale destacar, cartazes com a fotografia de Lázaro e telefones para contato já circulam nas redes sociais. O portal apurou que a ideia partiu dos comerciantes locais e entre os empresários, inclusive, há quem queira aumentar os valores. Isso porque, segundo eles, a caçada ao suspeito de uma família no DF estão prejudicando o setor.

14º DIA

A força-tarefa para capturar Lázaro já dura 14 dias e vem avançando nas buscas pelo suspeito e com isso, a Segurança Pública de Goiás alega que o cerco está cada vez mais fechado contra Lázaro.

Além disso, o Exército forneceu 40 rádios comunicadores para que as equipes possam utilizar durante as incursões na área e que a operação tem recebido doações e apoios materiais e morais de vários setores da sociedade, como entes públicos e privados, desde o início da operação.

