Amigas amazonenses foram envenenadas em São Paulo, aponta IML

Julia e Claudia desapareceram no dia 3 de junho após uma festa em Paraisópolis | Foto: Divulgação

As amigas amazonenses Julia Renata Garcia Rafael, de 26 anos, e Claudia Cristina, de 35 anos , encontradas mortas no dia 15 de junho deste ano, no acostamento do Rodoanel Mário Covas, no quilômetro 48, de Itapecerica da Serra, em São Paulo, foram envenenadas. A conclusão é do Instituto Médico Legal (IML), onde os corpos ainda estão em análise. As informações são da Record TV.

Julia e Claudia desapareceram no dia 3 de junho após uma festa em Paraisópolis , na zona sul de São Paulo. Conforme a autópsia, as vítimas não foram baleadas e teriam sido dopadas com alguma droga colocada na bebida. A causa da morte foi envenenamento.

Elas são do Amazonas, moravam em Guarulhos, na Grande São Paulo, e teriam sido atraídas para a casa noturna, que fica na comunidade. No local, foram recebidas pelo proprietário da boate. Os corpos foram deixados na rodovia, localizada a 25 km de distância da comunidade.

A principal linha de investigação da Polícia Civil de São Paulo é que as duas amigas tenham sido vítimas do Tribunal do Crime Organizado.

Segundo a polícia, as duas teriam sido mortas no mesmo dia e horário, mas com possíveis motivações diferentes. Uma delas manteria relacionamento com um policial militar e a outra com um traficante do Rio de Janeiro, o que iria contra os interesses do tráfico em Paraisópolis.

Até o momento, ninguém foi preso.

Corpos

Segundo a polícia, as amigas foram enterradas. A hipótese é de que criminosos da própria comunidade tenham ordenado que as desenterrassem e deixassem os corpos em outro local para que fossem achadas , diminuindo assim a presença das forças de segurança em Paraisópolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os corpos estavam sujos de terra, o que indica que já haviam sido enterrados. As vítimas vestiam calças jeans e blusas cropped.

Os familiares reconheceram as mulheres por meio de tatuagens, inclusive o nome do filho de Claudia. Os corpos estavam em estado avançado de decomposição quando foram achados.

Apenas após a liberação dos corpos, eles serão levados para o Amazonas, estado de origem das jovens.

Translado

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), vai pagar as despesas com o traslado do corpo de Cláudia Cristina . A família, que não tem condições financeiras, teve o pedido atendido diante da gravidade da situação.

Já o corpo de Júlia Renata, que era natural de Manaquiri, será transladado pela prefeitura daquele município.

*Com informações do R7

