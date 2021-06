Casal é achado morto em banheiro de apartamento no Leblon

Um equipe do Samu foi acionada e os corpos foram levados para o IML | Foto: Divulgação

Matheus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos, foram encontrados mortos, na noite desta terça-feira (22), dentro do banheiro de um apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. O casal estava desaparecido desde a última segunda-feira (21).

Em nota, a PM informou que os agentes foram acionados e encontraram os dois já em óbito. Uma equipe do Samu foi acionada e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, no Centro do Rio.

A suspeita inicial é que os dois tenham morrido em decorrência de um vazamento de gás. O caso está sendo investigado pela 14DP, Leblon.

A Polícia Civil confirma que a principal linha de investigação é realmente que o casal tenha morrido em decorrência de um vazamento de gás no banheiro.



O desaparecimento de Nathália foi comunicado por amigos nas redes sociais. A postagem falava sobre o sumiço da jovem e pedia que informações sobre o paradeiro dela fossem comunicadas em dois telefones.

Sumiço

De acordo com as primeiras informações, a jovem foi vista pela última vez às 16h, na tarde de segunda-feira (21), depois de almoçar com a mãe. Ela teria pedido para a mãe buscar o filho dela, de 8 anos, na escola e depois não deu mais notícias.

A família se preocupou com a psicóloga depois que ela não apareceu para atender pacientes que estavam marcados na terça-feira, em um clínica na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste. Familiares e amigos começaram a tentar contato com ela e não conseguiram.

A informação da morte só chegou na noite de terça, depois que amigos do rapaz encontraram os corpos. De acordo com informações não oficiais, a fechadura do apartamento era feita a partir um código. Amigos que possuíam o número, conseguiram entrar no apartamento e encontrar os dois, já sem vida.

