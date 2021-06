Caso Lázaro: Equipes entram no 16º dia com buscas em chácara de Goiás

Telefone (61) 9 9839-5284 para receber denúncias e informações sobre o criminoso. | Foto: Divulgação

Em quatro viaturas os policiais da força tarefa que tenta prender Lázaro Barbosa, suspeito de assassinar uma família em Ceilândia no Distrito Federal e balear três pessoas em Cocalzinho de Goiás, entraram à noite em uma chácara em Girassol/GO.

A força tarefa informou nesta quinta-feira (24) que a possível casa onde o foragido esteve foi periciada. Vestígios foram coletados para análise. Sobre o carro incendiado encontrado na mata, as informações são de que o veículo não tem relação com o caso.

270 policiais com drones com sensores de calor e cães farejadores entram nesta quinta no 16º dia de buscas do serial killer que já passou por quatro cidades.

"A comunicação do comando da operação está sendo provida pelo Sistema de Radiocomunicação da Polícia Federal, o Tetrapol. Ele é o único instalado na região capaz de prover a comunicação de longo alcance, além de contar com o melhor sistema de criptografia existente na radiocomunicação, que é de uso exclusivo da PF. São 40 rádios com o Comando Controle e 30 Rádios com a PF. Ao todo são 70 rádios distribuídos para comunicação da operação", informa a polícia.

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás disponibilizou o número de telefone (61) 9 9839-5284 para receber denúncias e informações sobre o criminoso.

*Com informações do SBT News

