Marido pode ter matado mulher na frente do filho em apartamento

A polícia do Rio de Janeiro investiga o caso de um casal que foi encontrado morto em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, zona Oeste da Cidade. Ulisses Carlos Pourchet, 45 anos, que era policial civil e Janaína Pourchet, de 44 anos, foram encontrados com tiros na cabeça.

Os investigadores querem saber se Ulisses, que era comissário, teria matado a mulher e, em seguida, cometido suicídio. De acordo com informações preliminares, filho do casal, de 12 anos, teria presenciado o crime e pedido ajuda para socorrer a mãe.

Investigações prosseguem

Os corpos foram conduzidos para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Leopoldina. A Delegacia de Homicídios da cidade do Rio de Janeiro vai continuar apurando a motivação do crime. Os policiais trabalham com a hipótese de feminicídio, seguido de suicídio.

