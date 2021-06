Vídeo mostra Lázaro Barbosa morto e policiais comemorando; veja

Lázaro foi capturado no entorno do Distrito Federal | Foto: Divulgação

A morte de Lázaro Barbosa, de 32 anos, confirmada nesta segunda-feira (28) pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás , trouxe alivio para o estado e também foi motivo de comemoração para policiais que há 20 dias se empenharam em uma força-tarefa criada para capturar o assassino em série.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que Lázaro, ferido, é carregado por agentes e colocado em um ambulância. Porém, o serial killer, como ficou conhecido o criminoso, morreu no Hospital Bom Jesus, no município de Águas Lindas de Goiás.

Lázaro foi capturado no entorno do Distrito Federal, após a confirmação do fim da caçada, moradores da região que foi aterrorizada nos últimos 20 dias comemoram com fogos de artificio.



Polícias de Goiás e do Distrito Federal, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal, faziam parte do grupo que buscava pelo homem. Lázaro é principal suspeito de cinco assassinatos. Quatro deles realizados a facadas contra uma família na última semana.

Lázaro também invadiu propriedades, fez reféns, e atirou em três pessoas, além de um policial. Lázaro ainda teria ateado fogo em uma das casas pelas quais passou e roubado um carro. Os crimes ocorreram no Distrito Federal e em Goiás.

