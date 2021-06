Mulher é jogada em fogueira por amante do marido durante festa junina

O marido não ajudou a esposa, mesmo com os gritos de socorro | Foto: Reprodução

Cuiabá (MT)- Traições em relacionamentos podem virar casos de polícia quando os participantes, furiosos e com crises de ciúmes, buscam fazer justiça com as próprias mãos.

Uma mulher de 35 anos teve parte do corpo queimado após ser jogada em uma fogueira pela amante do marido.

O crime aconteceu na zona rural de Dom Aquino, em Cuiabá, no Mato Grosso, neste domingo (27), durante uma festa junina.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima se desentendeu com o marido e a mulher, e, durante a discussão, descobriu que os dois tinham um relacionamento extraconjugal.

Quando foi confrontar a amante, a mulher a pegou pelos braços e a jogou em uma fogueira.

De acordo com o relato, o marido não ajudou a esposa, mesmo com os gritos de socorro. A mulher foi socorrida por testemunhas, que a levaram até o Hospital Bom Jesus.

O marido e a amante foram encaminhados para a Central de Flagrantes e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Descobriu traição no hospital

Em abril deste ano e sem ter o nome divulgado, uma mulher de 48 anos, descobriu que o esposo tinha uma amante no momento em que foi visitá-lo no hospital. Ele estava com Covid-19 e casal estava junto há 20 anos e tinha uma filha.

O caso aconteceu no Mato Grosso do Sul. A mulher ignorou o pedido do marido de não ir para o hospital, pois estava preocupada com o estado de saúde do esposo. Ao chegar lá, foi informada de que o marido estava “acompanhado da namorada” e de que seria intubado.

A amante era amiga da mulher. Ela informou ainda que a amante já estava com os documentos, cartões e celular do homem.



Esperou na saída do motel

Uma traição terminou em pancadaria, após a mulher flagrar o companheiro saindo de um motel e partiu para cima da amante. Enquanto as duas mulheres se agrediam, o homem fugiu de bicicleta.

O caso aconteceu em São Vicente, litoral de São Paulo, e foi filmado por testemunhas que acompanhavam a mulher traída, provavelmente preparadas para o flagrante.

A amante foi jogada ao chão, enquanto a outra a agredia com tapas e puxões de cabelo.

