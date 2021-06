Armas, remédios e miojo: saiba o que foi encontrado com Lázaro Barbosa

Entre os crimes cometidos por ele, segundo a polícia, está o assassinato de uma família de quatro pessoas | Foto: Divulgação

O criminoso em série Lázaro Barbosa, 32 anos, capturado e morto nesta segunda-feira (28) após 20 dias de fuga, carregava uma mochila com R$ 4,4 mil e uma série de utensílios. Entre eles, armas, uma faca, remédios, e alimentos, como rosquinhas e miojo.

O suspeito de cometer mais de 30 crimes, alguns no Distrito Federal e em Goiás, também levava munições, óleo e isqueiros. E até tempero para alimentos: com ele foram encontrados uma cebola e um tempero pronto. Escova de dentes e cartelas de antibiótico, do tipo amoxicilina, também estavam entre os pertences.





Material apreendido com Lázaro | Foto: Divulgação

Além dos diversos itens, Lázaro portava uma roupa camuflada, fitas adesivas, munições e uma pistola. Os objetos do criminoso foram encontrados em uma zona rural da cidade de Águas Lindas (GO), próximo às intermediações da casa da ex-sogra de Lázaro.

Foragido por 20 dias

Lázaro estava sendo procurado desde 9 de junho. Entre os crimes cometidos por ele, segundo a polícia, está o assassinato de uma família de quatro pessoas: o empresário Cláudio Vidal, de 48 anos, e dois filhos, Gustavo Vidal, 21, e Carlos Vida, 15. Além da mãe, Cleonice Marques, 43, que foi sequestrada e encontrada morta 3 dias depois. Os corpos foram encontrados com marca de facadas e tiros.

No período de fuga, ele invadiu propriedades, e chegou a atear fogo em uma delas. Também roubou carros e fez reféns. Em um dos casos, chegou a efetuar disparos contra a polícia. Um agente chegou a ser atingido.









*Com informações do SBT Notícias

