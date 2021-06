Homem paga R$ 38 mil para matar ex-mulher no Paraná

| Foto: Reprodução

Crimes que envolvem pessoas que já tiveram um relacionamento acontecem diariamente no Brasil. As motivações são diversas: ciúmes, não aceitação do término, divisão de bens e vingança.

Wagner Cardeal Oganauskas, ex-marido de Ana Paula Campestrini Oganauskas, teria pago o valor total de R$ 38 mil para matar a ex-mulher .

A Polícia Civil descobriu comprovantes de transferências feitas em abril para o suposto atirador, Marcos Antonio Ramon. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (28).

O crime

Por volta das 9h da última terça-feira (22), a vítima estava chegando na residência em que morava com a namorada, no bairro Santa Cândida, em Curitiba, quando foi abordada por uma pessoa em uma motocicleta. Ele atirou diversas vezes contra o carro em que Ana Paula estava.

A Polícia Civil suspeita que a motivação para o assassinato de Ana Paula pode estar ligada a uma disputa de bens e a guarda dos filhos com o seu ex-marido.

O ex-marido Wagner Cardeal Oganauskas e Marcos Antonio Ramon estão presos suspeitos pelo crime, porém negam qualquer envolvimento na morte da mulher.

Investigações

Extratos de duas transferências bancárias de uma empresa do ex-marido de Ana Paula para a conta do clube onde era presidente seriam indícios do pagamento pelo crime.

Segundo a polícia, Wagner disse à tesoureira do clube que havia cometido um erro e que o dinheiro devia ser depositado, na verdade, na conta de Marcos, quem os investigadores acreditam ter atirado contra a vítima.

" Esses repasses foram efetivamente o pagamento recebido pelo atirador para a morte de Ana Paula Campestrini " Tathiana Guzella, delegada

As mensagens trocadas entre Marcos e um porteiro do clube onde ele era diretor comprovariam que a motocicleta usada pelo atirador no dia do crime é dele. Testemunhas também teriam visto Marcos dirigindo a motocicleta sem placa dias antes do crime.

Amigos e familiares de Ana Paula estão oferecendo uma recompensa a quem encontrar a motocicleta usada pelo atirador no dia do crime. O valor é de R$ 2 mil e também será pago a quem indicar informações que possam levar à apreensão do veículo.

Os paradeiros da motocicleta e da arma usada no homicídio ainda são investigados pela Polícia Civil. A moto suspeita de ser usada na perseguição que terminou com a morte de Ana Paula Campestrini.

Em nota, a defesa de Marcos e Wagner disse que os dois estão à disposição da Justiça e que não pode se manifestar publicamente sobre eventuais provas do inquérito por estarem em segredo de justiça.

“Causa estranheza a Delegada estar revelando dados sigilosos para a imprensa, violando dever de sigilo”, aponta a nota.

*Informações RPC

