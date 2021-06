Pai espanca filho de 6 anos por 'perder paciência" com tarefa escolar

| Foto: Adobe Stock

Uma criança de 6 anos foi espancada pelo pai, no domingo (27), em Caratinga (MG), depois de o homem “perder a paciência” enquanto ensinava a tarefa escolar para o menino. A vítima está em estado gravíssimo e corre risco de morte.



Na versão do agressor, foi uma forma de castigá-lo, ele deu "diversos golpes com um chinelo nas pernas da criança, agrediu com socos na região do rosto, chutes na região das costelas e membros inferiores e em ato contínuo deu uma 'rasteira' nele".

A criança caiu e bateu a cabeça em um móvel. O menino ficou inconsciente, "apresentando tremores involuntários em aparente crise convulsiva", conforme o registro policial. O pai providenciou o socorro médico, sendo que a criança deu entrada na UPA em estado gravíssimo, precisou ser entubada e levada para outra unidade de atendimento para tratamento intensivo.

Nota da polícia

"A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante o pai da criança por tortura e após a prisão o encaminhou ao sistema prisional. Além de ter confessado o crime, o homem, que é o responsável pelo filho, já que mãe da criança é falecida justificou as agressões por estar embriagado. A autoridade policial também ouviu o tio da criança espancada, mas ele negou que estava na casa do suspeito e/ou qualquer envolvimento na ocorrência, e foi liberado. A Polícia Civil segue com as investigações para total esclarecimento dos fatos".

Pai faz vídeochamada espancando filho e aterroriza ex-mulher

Um homem, que não teve o nome divulgado, espancou o próprio filho de apenas 6 anos, com chutes e socos, na noite desta quarta-feira (27), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. As agressões foram filmadas pelo próprio suspeito, que fez questão de mostrar as cenas, por meio de videochamada, para a sua ex-companheira e mãe da criança.

De acordo com uma pessoa próxima à família que falou ao portal Em Tempo, sob a condição de anonimato, o garoto estava na casa do pai, quando teria mordido uma outra criança. Na ocasião, o suspeito começou a agredir brutalmente o próprio filho, enquanto realizou uma chamada de vídeo para a mãe do menino. Ela ficou aterrorizada com as imagens e resolveu ligar para a polícia.

