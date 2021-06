Família de Lázaro ainda aguarda liberação de corpo para enterro

Uma tia de Lázaro disse que a família não irá para o enterro do assassino | Foto: Divulgação

A família do criminoso em série Lázaro Barbosa, 32 anos, ainda aguarda a liberação de documentações para dar início ao enterro do corpo. O homem, morto após um confronto policial na segunda-feira (28), seguia no Instituto Médico Legal (IML) até a tarde desta terça-feira (29).

A expectativa é de que Lázaro seja enterrado em um cemitério de Edilândia, em Cocalzinho de Goiás, no mesmo túmulo em que o irmão dele, Deusdete Barbosa, foi sepultado.





Para imprensa, o advogado da família, Wesley Lacerda, disse que está tentando fazer uma intermediação para dar um desfecho à história. Mas que ainda não têm atualizações sobre o enterro. Ele também afirmou que a família está muito mal com toda a situação.



Uma tia de Lázaro, por sua vez, disse que a família não irá para o enterro do homem. Que eles devem apenas retirar o corpo e realizar o sepultamento.





"Infelizmente, a gente já estava esperando isso porque é crueldade de todas as formas. A mãe tá sofrendo demais, ela tá aqui também. Tudo muito triste, o que a gente quer é esquecer", afirmou Zilda Maria.



Ela também disse que Lázaro deixa dois filhos, um menino de 3 anos, de um primeiro casamento, e uma menina de 2, de outro relacionamento. E relata que a família não está saindo de casa, e recebendo escolta policial.





