Enterro de Lázaro Barbosa será restrito à família, em Goiás

Corpo seguirá para o enterro, que deverá ocorrer sem velório | Foto: Vinicius Schmidt

O corpo do assassino Lázaro Barbosa será enterrado Cocalzinho, em Goiás. Após a liberação no Instituto Médico Legal (IML) pela família na última quarta-feira (30), em Goiânia (GO), Barbosa seguirá para o enterro, que deverá ocorrer sem velório.

A família, em um primeiro momento, afirmou que não participaria da cerimônia por temer a reação da população. Porém, mudaram de ideia e farão o enterro, apenas para familiares.

Sem a versão do criminoso morto, atingido por 38 disparos dos 125 efetuados pelos agentes, as polícias do Distrito Federal e Goiás investigam os delitos cometidos por Lázaro, buscando descobrir se mais pessoas estão envolvidas nos supostos crimes.

Para a polícia, Barbosa é o responsável pelo assassinato de uma família em Ceilândia (DF), no início de junho. Uma digital do suspeito foi encontrada do lado de dentro da porta da casa da família. Lázaro também teria estuprado Cleonice Marques, após a vítima ver o marido e os filhos serem mortos.

Após uma busca de 20 dias, em uma operação custosa que envolveu centenas de forças de segurança, resta apurar se Lázaro - sem ouvir a versão do assassino, morto - fazia parte de um esquema de compra e venda de terrenos, atuando como uma espécie de "jagunço" contratado por fazendeiros.

*Com informações do SBT Notícias

Leia mais

Fazendeiro acusado de ajudar Lázaro é indiciado pela polícia

Família de Lázaro ainda aguarda liberação de corpo para enterro