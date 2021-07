Traficante estupra filha e mata esposa com tiro de espingarda no DF

Simone e a filha, de 19 anos, passaram longos anos sendo abusadas, e mantidas sob o domínio do criminoso | Foto: Reprodução

Cárcere privado, espancamentos, estupros e sessões de tortura faziam parte da vida de duas mulheres que moravam em Santa Luzia, na Cidade Estrutural, Distrito Federal.

Simone Xavier Nogueira, 41 anos, foi morta com um tiro de espingarda disparado pelo companheiro Ismael Pereira da Silva, 33. A mulher foi encontrada morta por policiais, no fim da manhã do último sábado (3), dentro do banheiro da casa onde morava.

Simone estava com o neto no colo quando foi atingida pelo disparo. A mulher foi encontrada morta com uma espingarda calibre .12 ao lado dela.

Relacionamento abusivo

Simone e a filha , de 19 anos, passaram longos anos sendo abusadas, e mantidas sob o domínio do criminoso. Ismael é um traficante conhecido na região e também tinha habilidade para construir armas artesanais e costumava testá-las nos pés e mãos das duas mulheres.

Ao menor sinal de desobediência, o agressor disparava à queima-roupa nos pés e na palma das mãos das duas vítimas. Ele está preso.

De acordo com investigações da 8ª Delegacia de Polícia (SIA), o criminoso tratava mãe e filha como propriedades, controlando onde elas iam, com quem falavam e a roupa que vestiam. Ambas eram obrigadas a deitar na mesma cama com o agressor. Após violentar uma, a outra era estuprada.

Os investigadores devem contar com a ajuda do Instituto de Pesquisa e DNA Forense (IPDNA) da Polícia Civil. O objetivo é confrontar o material genético do criminoso com os dois filhos da jovem de 19 anos. Ambos seriam frutos de estupros cometidos pelo agressor.

A jovem deverá ser ouvida nesta semana obre os crimes cometidos pelo traficante. Segundo a delegada-chefe da 8ª DP, Jane Klebia, existe a possibilidade de outros inquéritos serem instaurados para apurar os estupros.

Adolescente estuprada por traficante

Uma adolescente de 12 anos estava sendo violentada sexualmente há dois meses, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime sexual foi praticado por um jovem, de 20 anos, com o consentimento da mãe da vítima, de 40.

Leia mais:

Homem é preso em Manaus por estuprar menina por 10 anos