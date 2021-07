Filho estupra mãe de 70 anos, vizinhos escutam gritos e ele vai preso

Uma vizinha escutou os gritos de socorro da idosa e foi até o local | Foto: Reprodução

Crimes que envolvem a cruelda de filhos contra mães chocam a sociedade. Pessoas que seriam responsáveis para cuidado no momento da velhice, viram os principais autores de crimes de violência.

Um homem de 34 anos foi preso após estuprar a mãe, uma idosa de 70 anos que é deficiente auditiva, neste domingo (4), em Feliz Natal, cidade do Mato Grosso.

Uma vizinha escutou os gritos de socorro da idosa e foi até o local. Quando conseguiu arrombar a porta da casa, viu o agressor nu, deitado em cima da mulher.

O homem transtornado por ter sido flagranteado, correu em direção à vizinha para atacá-la e depois tentou fugir. A fuga durou pouco tempo, pois ele foi detido por outros moradores da região. Revoltados, vizinhos acionaram a Polícia Militar, que prendeu o agressor em flagrante.

De acordo com a denúncia, ele costuma ingerir bebida alcóolica e deixou a mãe bêbada na noite do ocorrido. A mulher é deficiente auditiva e tem hipertensão.

Segundo a PM, a casa é insalubre e a idosa depende da ajuda dos vizinhos para se alimentar. Além disso, a filha da vítima detém o cartão de aposentadoria da mãe, mas não repassa o dinheiro para a idosa.

A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde recebeu os cuidados necessários.

Mãe conivente com abusos

Em Barreirinha, interior do Amazonas, um casal foi preso pelo crime de estupro. O homem, que é padrasto de uma jovem de 22 anos, é acusado de cometer os crimes desde quando ela tinha 14 anos.

A jovem afirma ter engravidado dele quatro vezes. A mãe dela era conivente com os abusos e também foi presa.

De acordo com os relatos da vítima, no primeiro abuso, a mãe inclusive ajudou o suspeito a amarrá-la em uma cama. Ela era constantemente ameaçada de morte pelo suspeito caso não deixasse ele cometer os crimes. A mãe, por não querer terminar o casamento, acabou sendo conivente com os abusos.

