"Galo do Pó": ave é trocada por crack e usuário reclama de prejuízo

Um usuário de drogas teria entregado um galo ao traficante de uma boca de fumo em Fercal, para adquirir pedras de crack. | Foto: Divulgação

Distrito Federal - Para venda de drogas vale "quase" tudo. Todo e qualquer objeto pode ter valor quando o assunto é consumo de entorpecentes .

Um caso inusitado, neste domingo (4), é investigado por policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).

Um usuário de drogas teria entregado um galo ao traficante de uma boca de fumo em Fercal, afim de adquirir pedras de crack para consumo próprio.

Também por causa do vício, depois de entregar o galo, o homem retornou à boca de fumo e pagou o entorpecente com um celular, avaliado em R$ 1 mil. O entorpecente, porém, valia R$ 100.

Os policiais passaram, então, a investigar o suposto roubo do celular e o descobriu que o aparelho não foi roubado, mas trocado pelas pedras de crack, diferente do que o usuário "vítima" havia informado para a polícia.

A mentira fez o homem ser autuado por denunciação caluniosa. Apesar disso, o traficante foi identificado, com a polícia identificando no local vários indícios que caracterizavam tráfico de drogas, com apetrechos, dinheiro e mais pedras do entorpecente.

O traficante foi detido em flagrante. O envolvido está à disposição da Justiça no cárcere da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Quanto ao usuário, um termo de compromisso de comparecimento à Justiça teve de ser assinado por ele, para que pudesse ser liberado.

Laboratório desmontado

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) desmontaram um laboratório de drogas e detiveram um jovem de 20 anos, em posse de mais de 1,5 quilos de entorpecentes e uma arma de fogo na zona oeste da capital.

Em patrulhamento, a equipe policial da viatura Rocam 7931 recebeu denúncia anônima, informando que no beco Olinda, bairro Redenção, haveria um indivíduo portando e comercializando entorpecentes.

Durante os procedimentos os policiais constataram que, no local, existia um laboratório de embalo e refino de drogas e apreenderam um total de 465 porções de drogas, correspondente a mais de 1,5 kg de entorpecentes com aspecto de maconha, cocaína, LSD, além de um revólver calibre 32 com seis munições, três balanças digitais, caderno com anotações do tráfico e uma calculadora.

Leia mais:

Filho estupra mãe de 70 anos, vizinhos escutam gritos e ele vai preso

Jovem é executado com sete tiros em área vermelha de Manaus