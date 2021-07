Vídeo mostra morte de assaltante que fez mulher refém no RJ; veja

Ao perceber a presença da polícia, ele saiu da loja com a arma apontada para a refém | Foto: Reprodução

O que seria um assalto acabou em morte. Desta vez, não foi a vítima , mas o autor do crime. Um vídeo divulgado em redes sociais registrou o desfecho de um assalto com refém na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro.

O criminoso estava armado com uma pistola 9 mm e usou uma mulher como escudo, após uma tentativa de roubo em uma loja de uma operadora de telefonia na manhã desta quarta-feira (7).

Ao perceber a presença da polícia, ele saiu da loja com a arma apontada para a refém na Rua do Comércio, no centro de Angra. Cercado por policiais e observado de perto por várias pessoas nas calçadas e apartamentos ao seu redor, o ladrão tentou escapar por várias direções sem sucesso. Ele foi baleado por um dos policiais. A refém saiu ilesa do episódio.

Um dos vídeos mostra o momento dos tiros e a reação de pessoas que chegaram a comemorar a morte do assaltante.

Veja o vídeo abaixo:

Outros dois homens que participaram do assalto se renderam e foram encaminhados à delegacia da cidade.

O baleado chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu e morreu. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9 mm.

Refém de bandidos em Manaus

Em maio de 2021, uma ação criminosa significou momentos de horror para um empresário amazonense.

O homem de 59 anos foi sequestrado na avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, e amarrado por ao menos três criminosos, sendo dois homens e uma mulher, dentro do próprio carro, um Jeep Compass, durante três horas.



Os criminosos ameaçaram o empresário durante o sequestro relâmpago, planejaram o resgate e realizaram saques na madrugada com o cartão dele. Quase R$ 15 mil foi sacado.



