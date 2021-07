Diplo é acusado de obrigar mulher a praticar sexo oral. Defesa nega

Na festa, Diplo teria dado drogas e álcool para ela e outros convidados | Foto: Reprodução

Diplo está sendo processado por uma mulher que alega que ele a obrigou a praticar sexo oral. Ela afirma ainda que ele teria gravado o momento. As informações são do site norte-americano TMZ, que teve acesso aos documentos da suposta vítima.



De acordo com as acusações, a mulher teria sido convidada para uma festa do DJ, após um de seus show em Las Vegas, em 2019. Na festa, Diplo teria dado drogas e álcool para ela e outros convidados.

A suposta vítima alega que o DJ a convidou para ir ao seu quarto. Neste momento, segundo ela, os seguranças retiraram os outros convidados da festa, inclusive um de seus amigos, que teria entrado em uma briga ao se recusar a sair sem ela.

O advogado de Diplo, Brian Freedman, afirma que a queixa é “completamente falsa”. “Esta queixa é completamente ultrajante, totalmente falsa e ainda assim totalmente previsível”, disse ele, segundo o TMZ.

“Temos provas irrefutáveis de que esta é uma reivindicação completamente sem mérito e iremos apresentá-la a um tribunal o mais rápido possível”, acrescentou o advogado, que quer “pôr fim a essa extorsão”.

*Com informações do Metrópoles

