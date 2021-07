Filho é preso após fingir sequestro para pegar dinheiro dos pais

O delegado do caso João Guilherme Nogueira afirmou que os suspeitos pediram R$ 2 mil de resgate para a família do rapaz no falso sequestro | Foto: Reprodução

Para tirar dinheiro dos próprios pais, um rapaz de 24 anos, fingiu ser sequestrado. O caso foi registrados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que descobriu sobre o falso sequestro. De acordo com as informações o jovem teve como cúmplice, um rapaz de 32, que filmava as supostas agressões e ameaças que o até então sequestrado estaria sofrendo.



Os dois foram presos em flagrante na sexta-feira, 9, pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). O delegado do caso João Guilherme Nogueira afirmou que os suspeitos pediram R$ 2 mil de resgate para a família do rapaz no falso sequestro.

Durante as investigações a polícia descobriu onde era o cativeiro em que o jovem estaria escondido, e identificou que o sequestro na verdade havia sido forjado.

O delegado afirmou também que o local escolhido para o cativeiro face estava situado em uma invasão no final da Asa Norte, nas proximidades da Casa do Ceará e do Centro Universitário de Brasília (Ceub). Segundo as informações da polícia a região é conhecida por ser um ponto de venda e receptação objetos roubados e com uso de drogas.

Os dois ao chegarem a delegacia confessaram o crime e agora vão responder por extorsão majorado e a pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Conforme as informações da polícia, os rapazes chegaram a enviar um vídeo para a família da suposta vítima, no qual o “sequestrador” aparece encapuzado e finge bater no rapaz, no intuito de forçar os familiares a pagar o resgate.

*Com informações do Metrópoles

Leia Mais

Vídeo mostra morte de assaltante que fez mulher refém no RJ; veja