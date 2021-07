Homem mata esposa com facada e diz ser o novo Lázaro

Todos os dias o EM TEMPO noticia casos de assassinato e são motivos fúteis e banais. Um deles ocorreu recentemente, depois de matar a própria esposa com uma facada no pescoço, o acusado afirmou ser o novo Lázaro e fugiu para mata

Francisca Lopes da Mota Silva, de 48 anos, foi assassinada com uma facada no pescoço na noite dessa quinta-feira (8), no município de Elesbão Veloso, no Piauí. De acordo com a Polícia Militar do município, o marido da vítima é o principal acusado.

A sobrinha de Francisca, Gracilene Mendes, relatou que o homem deixou a residência do casal após cometer o crime, dizendo ser o novo Lázaro. O suspeito entrou na mata e ainda não foi localizado.

Segundo o portal GP1, durante o feminicídio, uma das netas da vítima, de apenas 4 anos, estava no local.

“O filho dela relatou que ele começou a discutir com a minha tia por ciúmes do vizinho, porque ele sempre foi uma pessoa possessiva. Eles estavam jogando baralho, bebendo e aconteceu isso [o assassinato]. Meu primo disse que quando chegou, ela estava mexendo somente a mão e o marido dela já tinha corrido do local”, contou Gracilene.

A sobrinha também relatou que os vizinhos ouviram os gritos de Francisca e saíram para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, viram o suspeito deixando a residência e dizendo ser o novo Lázaro.

“Quando aconteceu isso, ele correu para fora da casa, bateu palma, gritou que tinha matado ela e que agora iria virar o Lázaro da vida e saiu correndo, descalço”, contou.

Gracilene afirmou que a tia era constantemente agredida pelo marido, com quem se relacionava há 20 anos. Ela também disse que a vítima já precisou ser internada com ferimentos graves em outra ocasião, depois de ser espancada pelo homem.

*Com informações do Metrópoles

Leia Mais

Vizinho surta, mata idoso e explica: “Achei que era o diabo"