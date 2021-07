Homem mata mulher a marretadas e abre cova na frente dos filhos

O suspeito fugiu quando viu a polícia se aproximando da casa | Foto: Reprodução

Os crimes realizados contra mulheres demonstram a crueldade de criminosos. Casos de feminicídio e violência doméstica mudam a vida de famílias do Brasil.

Georgileis Cardoso da Silva, de 52 anos, é procurado pelo assassinato a marretadas e tijoladas de sua esposa. Os ataques aconteceram durante uma briga, na frente dos filhos.

Ele ainda chegou a cavar uma cova para esconder o corpo. O caso aconteceu em Sinop, em Mato Grosso, na última sexta-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos do casal acionaram a Polícia Militar com denúncias de que a mulher estava sendo espancada dentro de casa. O suspeito fugiu quando viu a polícia se aproximando da casa.

Dentro da residência, que estava com poças de sangue por vários cantos, os policiais encontraram a mulher no chão, amarrada com uma corda nos braços, muito ferida e coberta de sangue. Ela chegou a ser levada para o Hospital Regional em estado gravíssimo, mas não resistiu.

Os PMs ainda encontraram a marreta usada no crime e um buraco com 1,20 m comprimento, 80 centímetros de largura e 60 de profundidade, que o agressor teria começado a cavar para enterrar a mulher.

As crianças ficaram sob tutela do Conselho Tutelar, e o homem está foragido. A Polícia Civil registrou o crime como tentativa de feminicídio.

Morta pelo marido

Neste fim de semana, Francisca Lopes da Mota Silva, de 48 anos, foi assassinada com uma facada no pescoço na noite dessa quinta-feira (8), no município de Elesbão Veloso, no Piauí. De acordo com a Polícia Militar do município, o marido da vítima é o principal acusado.

A sobrinha de Francisca, Gracilene Mendes, relatou que o homem deixou a residência do casal após cometer o crime, dizendo ser o novo Lázaro. O suspeito entrou na mata e ainda não foi localizado. Durante o feminicídio, uma das netas da vítima, de apenas 4 anos, estava no local.

Leia mais:

Após matar e comer partes da mãe, filho é condenado