Facção executa irmãs gêmeas que namoravam traficante; imagens fortes

Amanda e Amália eram gêmeas idênticas | Foto: Divulgação

Duas irmãs gêmeas, identificadas como Amanda e Amália, de 18 anos, foram executadas a tiros por membros de uma facção criminosa. O crime foi filmado e o vídeo compartilhado na internet.

O assassinato das jovens aconteceu na cidade de Pacajus, no Ceará, e, segundo informações, teria sido uma queima de arquivo. Pois, Amanda e Amália, que eram idênticas, estariam se relacionando com traficantes da região.

Nas imagens, ambas foram obrigadas a se ajoelhar, de costas, enquanto levantavam os cabelos com as mãos, expondo a nunca. Em seguida, elas são atingidas com diversos tiros.

O crime teria sido praticado por membros da facção. Um suspeito de 17 anos foi apreendido pela polícia.

As duas costumavam publicar vídeos dançando na internet e eram bastante unidas. Amanda deixa uma filha de três anos e Amália, um filho de seis meses.

Veja momento da morte das jovens

O crime teria sido praticado por membros da facção | Autor: Divulgação

Assista reportagem sobre o caso

O assassinato das jovens aconteceu na cidade de Pacajus, no Ceará | Autor: SBT Jornalismo

*Com informações do SBT Notícias

