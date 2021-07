Traficantes "Hello Kitty" e "Vinte Anos" são mortos em operação da PM

| Foto: Divulgação

A traficante Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, de 22 anos, conhecida como "Hello Kitty", e Alessandro Luiz Vieira Moura, 44 anos, o "Vinte Anos", foram mortos na manhã desta sexta-feira (16) durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Outros dois suspeitos também foram mortos na troca de tiros.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram até a comunidade após receberem várias denúncias pela central 190 dando conta que uma família era mantida refém. No local, a informação não foi confirmada. No entanto, os agentes encontraram Hello Kitty e o padrinho. Após o confronto, os agentes apreenderam dois fuzis e duas pistolas.

Hello Kitty e Vinte Anos foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiram, segundo informou a PM. A dupla era apontada pela polícia como principal liderança do Comando Vermelho (CV).

De acordo com o Hospital estadual Alberto Torres deram entradas na unidade três homens — de 44 anos, de 25 e de 26 — e uma mulher de 22 anos. Todos já mortos. Hello Kitty era braço direito do chefe do tráfico na região, Vinte Anos.

Dezenas de policiais militares atuam na região para tentar encontrar outros criminosos que possam ter se ferido no confronto. Militares do Comando de Operações Especiais (COE), com ao menos cinco blindados, estão no local.

Um blindado do 7º BPM atua no local. Por volta das 8h, um helicóptero da corporação decolou do Grupamento Aeromóvel (GAM), em Niterói, e faz um monitoramento da região.

Investigações da polícia apontam que a dupla estava abrigada há mais de um ano dentro do Complexo do Salgueiro, que se tornou uma espécie de 'Hotel do CV'. Helo Kitty e Vinte Anos eram foragidos da Justiça. O Disque Denúncia oferecia recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à captura da dupla.

Quem são?

Apontada como a 'Dama do Tráfico', Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, passou a frequentar as rodas do tráfico de drogas depois de ter sido apadrinhada por Vinte Anos. A jovem frequentava a igreja evangélica e ficou conhecida pela polícia após ser identificada em investigações como uma das responsáveis pelos assaltos na RJ-104, nas imediações das comunidades Nova Grécia e Novo México, em São Gonçalo.

Hello Kitty e Vinte Anos eram ligados à facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e migraram para o Comando Vermelho. A dupla estava abrigada no Complexo do Salgueiro desde a morte de Antonácio do Rosário, o Schumaker, executado pelo ex-comparsa Thomas Jayson Vieira Gomes, conhecido como 3N. Kitty e Vinte Anos eram aliados do traficante Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó do Salgueiro, e estavam na comunidade para impedir uma possível invasão de rivais.



