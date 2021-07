Desconfiando de traição, homem mata irmão com golpes de facão

| Foto: Reprodução

Desconfiado de uma traição, Paulo Borges, matou o próprio irmão com golpes de facão, um trabalhador rural identificado como Lourival Borges, 63 anos. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (16), no município de Regeneração, a 130 km de Teresina, no Piauí.

Segundo informações preliminares, a vítima estava dormindo no sofá, quando foi surpreendido pelo irmão com vários golpes na cabeça, pescoço, braços e nas costas. A mulher da vítima ainda tentou impedir o ataque, mas foi atingida nas mãos, recebeu atendimento e está bem.

A informação é de que Paulo Borges tinha uma desavença com o irmão, pois desconfiava que ele mantinha um caso com sua esposa. A vítima chamou Paulo para dormir em casa, os dois chegaram a beber juntos e foram dormir. Por volta das 2h, Paulo iniciou as agressões, ocasionando a morte do próprio irmão.

O suspeito está foragido. Os policiais do Grupamento de Policiamento Militar de Regeneração foram acionados e seguem em diligências para prende-lo.

O facão utilizado no crime fazia parte dos equipamentos de trabalho de Lourival, que era trabalhador rural em Regeneração.

A casa onde aconteceu o crime também havia sido palco de outra tragédia que envolve irmãos: foi o mesmo local onde um homem identificado como José Venâncio da Silva Queiroz, de 51 anos, foi morto com um golpe de madeira pelo próprio irmão, identificado como Antônio Venâncio de Queiroz em novembro de 2020.

Amazonas registra caso parecido

Nesta quinta-feira (15), um caso parecido aconteceu em Manacapuru, no interior do Amazonas. Ismael Picanço perdeu a vida após receber sete facadas do próprio irmão , identificado como Marcos Picanço. A motivação do crime foi por conta de uma moto.

Ismael ligou a motocicleta e Marcos se irritou com o barulho, pediu para desligar a moto e a vítima não atendeu o pedido e, assim, começou uma briga generalizada. O suspeito pegou a faca e desferiu sete golpes contra Ismael.

