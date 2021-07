Vídeo mostra ataque a tiros com criança baleada; veja

As imagens foram divulgadas pela 9ª Delegacia Seccional de Itabaiana | Foto: Reprodução

Paraíba (PB) - Criminosos não respeitam quem possa estar no meio do caminho no momento de executar um rival.

Um ataque a tiros que aconteceu na noite do último domingo (18) na cidade de São Miguel de Taipu, na Paraíba, foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens foram divulgadas pela 9ª Delegacia Seccional de Itabaiana, que investiga o caso.

O crime aconteceu em uma praça pública e três pessoas foram atingidas por balas perdidas, sendo uma delas uma criança de 2 anos de idade, que precisou fazer uma cirurgia e perdeu um dos rins.

Nas imagens, é possível observar o momento em que uma pessoa, com capacete e roupas pretas, se aproxima de um homem, saca uma arma de fogo e efetuando vários disparos contra ele.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o autor dos disparos.





Briga e tiroteio

Em Manaus, um tiroteio foi registrado na noite da última segunda-feira (19), por volta das 19h30, na avenida Major Gabriel, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus, e deixou duas pessoas baleadas .

A motivação do crime pode ser uma disputa judicial por conta de uma rede de funerárias da cidade. Um dos suspeitos de efetuar os tiros, um tenente-coronel da reserva, é sócio de uma das unidades, mas acabou rompendo relações com o outro sócio.





Informações repassadas, ainda, no local onde aconteceu o crime apontam que na disputa judicial ficou definido que uma das funerárias devia entregar um carro para a outra e, desde então, estava ocorrendo confrontos entre as pessoas envolvidas.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil que irá apurar as circunstâncias do tiroteio.

