Mulher arranca pênis do marido ao flagrá-lo na cama com a tia; vídeo

Uma mulher, identificada como Juliana, se vingou do marido de uma forma extrema. Na última quinta – feira (22), um vídeo, que circulou nas redes sociais, mostra o momento em que ela humilha o marido, após ter cortado o pênis dele ao flagrá-lo na cama com a tia dela. O caso aconteceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

O homem estava em visível estado de choque, enquanto ela falava “Ainda tem um pouco de pa* para trair os outros? Deixa eu cortar o resto, deixa!?”, disse Juliana, afirmando que, agora, o homem não presta mais para nada.

Arrependimento

Depois de passada a raiva, a mulher se arrepende do ato e publica no status no Whatsapp que podiam chamar a polícia até a casa dela, confessando o crime e falando que não desejava a morte do marido traidor.

Acompanhe vídeo em que Juliana desabafa o ódio:

